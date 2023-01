Serie A, il calendario della 21^ giornata

La 21^ giornata di Serie A vedrà andare in scena la partita più attesa d'Italia: il derby di Milano. Trasferte insidiose per Roma, Napoli e Juventus, che affronteranno rispettivamente Empoli, Spezia e Salernitana

Seconda giornata del girone di ritorno di Serie A. Il turno sarà spalmato su quattro giorni, dagli anticipi del sabato fino al posticpo del martedì, quando la Juventus sarà di scena in casa della Salernitana. Il match clou è il derby tra Inter e Milan, in programma domenica sera. La capolista Napoli è di scena in casa dello Spezia (diretta su Sky Sport), mentre la Roma è attesa dall'ostica trasferta di Empoli. Sassuolo-Atalanta (sabato alle 20.45) e Monza-Sampdoria (lunedì alle 20.45) le altre gara in diretta su Sky Sport.