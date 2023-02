La risonanza magnetica al bicipite femorale sinistro a cui si è sottoposto l'algerino ha evidenziato una lesione muscolare di lieve entità: out per il derby, sarà ricontrollato la settimana prossima

Al periodo nero del Milan si aggiunge un'altra brutta notizia. Ismael Bennacer, già out nella disastrosa partita contro il Sassuolo per squalifica, sarà costretto a saltare anche il derby, sfida fondamentale per la stagione. Dopo l'infortunio accusato qualche giorno fa, infatti, sono stati effettuati gli esami strumentali: la risonanza magnetica al bicipite femorale della gamba sinistra ha evidenziato una lesione muscolare di lieve entità. Il centrocampista verrà ricontrollato la prossima settimana e non sarà quindi a disposizione di Pioli per il match contro l'Inter.

I numeri di Bennacer in stagione

Sarà un'assenza pesante per l'allenatore rossonero, considerando che in tutto il girone d'andata (oltre a tutte le gare di coppa) non ha mai fatto a meno di lui. Un solo gol in campionato, contro l'Atalanta, ma un punto fermo indiscutibile del centrocampo che lo ha portato anche al rinnovo di contratto fino al 2027, firmato poche settimane fa. Contro l'Inter probabile a questo punto il passaggio a un centrocampo a 3, formato da Pobega, Tonali e Krunic.