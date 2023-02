Alla vigilia di un derby con cui spera di rilanciarsi chiudendo la sua parentesi più negativa al Milan, Pioli parla in conferenza stampa: "Per noi è un'opportunità. Non esistono scorciatoie per la fatica, e in questo momento dobbiamo fare fatica. Cambio di modulo per un Milan più prudente? Non ve lo dico". Sul taglio di Ibra dalla lista Champions: "Non abbiamo ancora garanzie sul suo rientro"

Reduce da tre pesantissime sconfitte (il 3-0 nel derby di Supercoppa, il 4-0 dalla Lazio e il 5-2 casalingo col Sassuolo), Stefano Pioli sta vivendo il suo peggior momento da quando è sulla panchina rossonera. E allora forse un nuovo derby, che potrebbe riportare entusiasmo nell'ambiente in caso di vittoria, è la partita giusta per provare a ripartire, come fa intendere lui stesso nella conferenza stampa della vigilia, dopo un'intera settimana di lavoro a Milanello (non accadeva da tantissimo), in cui l'allenatore rossonero ha testato anche delle novità: "Abbiamo preparato un piano partita visto come sono andate le ultime. Ci siamo buttati nel nostro lavoro con grande determinazione e attenzione. Abbiamo lavorato tutta la settimana pensando che il derby è una grande opportunità e dobbiamo fare di tutto per coglierla ".

"Io come Ulisse? Non ci sono scorciatoie"

vedi anche

Milan, Pioli prova Messias a centrocampo

"In questa settimana ho lavorato incitandoli e spronandoli, ci siamo allenati ogni giorno con 55' di gioco effettivo per essere pronti a giocare al massimo per 95' di partita. Come dico sempre, si gioca la domenica per come ci si allena: a noi ultimamente non è riuscito, ma questa è stata un'ottima settimana".



"Cosa non dobbiamo ripetere della partita di Supercoppa? Facile analizzare quella partita, perché in gare così importanti e sentite gli episodi decidono le gare e noi abbiamo subito tutti i gol su palle inattive. Una situazione in cui dobbiamo fare sicuramente meglio. Che l'Inter arrivi meglio è vero, che abbia fatto meglio nelle coppe l'anno scorso anche, in campionato l'anno scorso abbiamo fatto meglio noi e abbiamo ancora tempo per dimostrare di essere ancora meglio. Accettabile un pareggio? Per mentalità non puoi iniziare una partita pensando di pareggiarla, perché ti avvicini di più al risultato negativo".



Poi, stimolato su un paragone con Ulisse tra Scilla e Cariddi, risponde: "Un mio professore a scuola diceva sempre che non esistono scorciatoie per la fatica, e in questo momento dobbiamo fare fatica".