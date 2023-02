Nella settimana che porta al delicato derby di domenica sera, buone notizie in casa rossonera. Zlatan Ibrahimovic ha svolto, dopo 8 mesi, un parziale allenamento con il gruppo, proseguendo poi col lavoro personalizzato. Una notizia importante ed un’iniezione di fiducia in più per tutto l’ambiente in questo difficile momento. L’obiettivo per il ritorno in campo dello svedese resta sempre metà febbraio, non per la Champions (non è iscritto nella lista Uefa) ma per il campionato. IL VIDEO