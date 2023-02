Prosegue il periodo complesso dell'attaccante argentino: dopo l'infortunio rimediato in Champions League con il Barcellona l'argentino, assente nel derby, è ai box per un problema alla coscia destra, come evidenziato dagli esami strumentali svolti nella giornata di lunedì 6 febbraio

La difficile stagione dell'attaccante

Solo 3 gol e 3 assist in 25 presenze per Correa in questa stagione che è partito dal primo minuto in 8 occasioni e che dall'inizio del 2023 ha giocato 231' su 840' (113' negli ottavi di Coppa Italia contro il Parma). L'argentino anche nella scorsa stagione è stato fermato dagli infortuni: l'Inter non lo ha avuto disponibile per più di due mesi. E adesso è arrivato un nuovo stop muscolare per il Tucu.