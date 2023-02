La crescita di Lautaro, ora è un attaccante totale

A volte non sono solo i gol a definire un campione, a volte è tutto quello che gli vedi fare in una partita che dà la misura di quello che è e di ciò che è diventato. Lautaro Martinez condensa tutto questo. Segna un gol decisivo nel derby , il settimo da quando è all’Inter e non sarà probabilmente l’ultimo, dimostrando che lui in questo periodo quando lo cerchi lo trovi sempre. E sì perché il Lautaro pre mondiale già andava forte, quello che è tornato da campione del mondo a Milano va fortissimo. 15 stagionali e 7 assist sono un tesoretto importante per un attaccante totale, che lavora per la squadra e fa sempre la giocata giusta.

Lautaro e il secondo posto: Inzaghi sorride

Quando c’è una responsabilità non si tira indietro, quando c’è da provare la giocata e trovare una soluzione ai problemi, Lautaro è sempre in prima linea a dimostrazione che a 25 anni ha ancora margini importanti e l’Inter se lo gode come si gode il momento la squadra di Inzaghi, staccata in maniera importante dal Napoli per la lotta scudetto ma seconda in classifica e saldamente dentro il recinto Champions con la speranza che qualcuno li davanti prima o poi faccia una brusca frenata. Ma l’Inter ad immagine e somiglianza del suo allenatore in questa parte della stagione ha davvero poco da rimproverarsi. Dalla gara con il Bologna del 9 novembre ha conquistato 28 punti frutto di 9 vittorie, 1 pari e una sola sconfitta con 5 cleen sheet e una difesa che soprattutto in casa inizia a funzionare come funziona l’Inter ancora in corsa su 3 fronti e con una stagione che può regalare soddisfazioni e forse anche qualcosa in più se la squadra continuerà ad avere personalità, coraggio e idee e magari quella grinta disegnata negli occhi del suo giocatore in questo momento più forte.