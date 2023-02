Inter: Lukaku e Brozovic le armi in più di Inzaghi

Il meglio deve ancora venire. L’Inter 2023 vola trascinata da un super Lautaro Martinez. Sette vittorie, un pari, una sconfitta con Supercoppa alzata e derby di campionato. Se non fosse per il Napoli sarebbe in piena corsa Scudetto. Ciò nonostante la situazione può ancora migliorare inserendo in pianta stabile Brozovic e Lukaku. Il croato dovrà essere bravo a riportare le sue geometrie senza snaturare un reparto che sta facendo alla grande. Una opzione in più è fondamentale. Dovranno ruotare tutti ma Brozovic non può essere un problema, semmai una soluzione.

E se Lukaku farà il Lukaku...

Poi c’è Lukaku che attualmente fa ben sperare. Tra Atalanta e Milan ha dato messo in mostra le sue doti: forza, protezione della palla, presenza in area di rigore e a breve arriveranno anche gli strappi in campo aperto. Romelu vuole conquistarsi il futuro a Milano. L’Inter anche lo aspetta al 100% per giocarsela col Porto e per entrare nell’elite europea. Se poi Lukaku farà il Lukaku allora i dirigenti saranno ben contenti di ridiscutere col Chelsea un altro anno di prestito. Di sicuro lui ora ha un bisogno sfrenato di giocare. Tante partite e dal primo minuto a cominciare dalla Samp. Necessita di fiducia ed entusiasmo. Ha messo tutto se stesso in questo ritorno e finora la fortuna non lo ha premiato. Il gol annullato nel derby gli è rimasto lì. Lo voleva, lo meritava per quanto impegno sta mettendo per invertire il destino. Ma la storia non è ancora terminata. C’è tempo per scrivere il finale che Big Rom insegue perché il meglio deve ancora venire.