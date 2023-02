La società ha comunicato che, per preparare al meglio il match di domenica 12 contro gli emiliani, tutti gli atleti “osserveranno un periodo di ritiro che inizierà giovedì terminerà in prossimità della partita”. Non si tratta di una novità per i friulani che avevano adottato questa soluzione dopo la gara casalinga contro il Bologna dello scorso gennaio

L’Udinese va in ritiro per preparare il match contro il Sassuolo previsto per domenica alle 12.30 alla Dacia Arena. A comunicarlo, attraverso la propria tv ufficiale, è stata la stessa società friulana: “A partire dalla giornata di giovedì 9 febbraio gli atleti dell'Udinese Calcio osserveranno un periodo di ritiro, finalizzato a preparare al meglio della concentrazione la sfida contro il Sassuolo”. Non si tratta di una novità per i bianconeri in questa stagione: Sottil e i suoi erano già andati in ritiro a seguito della gara casalinga dello scorso gennaio, contro il Bologna.