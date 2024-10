Juve-Arda Guler annuncio fake da profilo X inglese

Arda Guler alla Juve. Per alcuni istanti, gli utenti di X hanno letto una notizia clamorosa di calciomercato sul profilo X inglese dei bianconeri. Poi la smentita, arrivata tramite l'account principale bianconero: il profilo era stato hackerato. " Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su Juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema" si legge dal profilo italiano

"Benvenuto alla Juventus, Arda Guler" l'annuncio, con l'arrivo del talento turco del Real Madrid dato per fatto sul profilo X della Juventus in inglese nonostante il mercato sia chiuso. A fare chiarezza poco dopo ci ha pensato lo stesso club bianconero attraverso un altro post, pubblicato invece sul suo profilo italiano, precisando che "il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema".