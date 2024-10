Gli esami effettuati questa mattina alla clinica Humanitas di Rozzano dal difensore, uscito nel primo tempo di Roma-Inter per un infortunio muscolare, hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Molto difficilmente Acerbi potrà recuperare per la sfida contro la Juve di domenica a San Siro. Più probabile che il difensore torni tra la trasferta di Empoli di mercoledì 30 ottobre o la gara casalinga con il Venezia di domenica 3 novembre

Francesco Acerbi è in forte rischio per il big match contro la Juve, in programma domenica 27 ottobre alle 18. Il difensore dell’Inter, che era uscito nel primo tempo della sfida contro la Roma per infortunio muscolare, si è sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Come riporta la società nerazzurra sul proprio sito ufficiale, la sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno, ma difficilmente potrà recuperare per la sfida di San Siro. Il rientro è più probabile che avvenga tra la trasferta di Empoli di mercoledì 30 ottobre e la gara casalinga con il Venezia di domenica 3 ottobre.