Dove vedere Hellas Verona-Monza

La partita tra Verona - Monza , valida per l'8^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 21 ottobre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara e Massimo Gobbi. I collegamenti a bordocampo a cura di Marina Presello e Matteo Barzaghi. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento con ' Monday night ', in studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Stefano Borghi e Massimo Gobbi in collegamento da Verona.

I numeri di Verona e Monza

L’Hellas Verona è una delle due squadre, con il Sassuolo, contro cui il Monza ha giocato almeno quattro partite di Serie A senza mai perdere: due vittorie e due pareggi contro i veneti. Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), Hellas Verona e Monza si sono incrociate sette volte in casa dei veneti in campionato, tra Serie A, Serie B e Serie C; i gialloblù sono rimasti imbattuti nelle prime sei di queste sfide interne (4V, 2N), per poi perdere la più recente (1-3), il 5 novembre 2023. Nelle prime sette partite di questo campionato, l’Hellas Verona non ha mai pareggiato, avendo ottenuto tre vittorie e subito quattro sconfitte; i gialloblù non hanno chiuso in parità alcuna delle prime otto gare stagionali di Serie A soltanto due volte: una nel 1975/76 e l’altra nel 1991/92. L’Hellas Verona ha vinto due delle prime quattro partite casalinghe (2P) di questo campionato; nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo tre volte i veneti hanno strappato tre successi nelle prime cinque gare interne di Serie A: 2013/14, 2020/21 e 2021/22. Il Monza finora ha conquistato soltanto quattro punti in questo campionato, frutto di quattro pareggi (3P); due delle tre squadre che non avevano conquistato neanche un successo nelle prime sette gare della passata Serie A si sono poi salvate a fine torneo: Udinese e Cagliari (retrocessa la Salernitana); tutte e tre avevano mancato la vittoria anche all’ottava partita. Dall’inizio della passata stagione, il Monza ha mancato l’appuntamento con il gol in 12 trasferte di campionato: tra le squadre di Serie A, nessuna ha fatto peggio nel periodo (12 gare esterne senza reti anche per il Lecce).