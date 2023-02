"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Federico nella nostra famiglia. Parliamo di un esterno moderno con solide capacità difensive e grandi qualità nella fase offensiva": così Alan Redmond, Head of Global Football and Executive Vice President di Roc Nation ha annunciato l'ingresso di Dimarco nella scuderia dell'agenzia fondata dal rapper Jay-z, della quale fanno già parte tanti big come Lukaku e De Bruyne

Federico Dimarco come Lukaku e De Bruyne. L'esterno sinistro dell'Inter è soltanto l'ultimo grande personaggio sportivo a entrare a far parte della foltissima scuderia di talenti seguiti dalla Roc Nation, innovativa agenzia fondata dal rapper Jay-z, che oltre al compagno di squadra e al fuoriclasse del City vanta tra gli altri anche Alex Witsel (Atletico Madrid) e Chris Richards (Crystal Palace) oltre a sportivi non calciatori come i cestisti LaMelo Ball e Kevin Porter Jr. e i rugbisti Siya Kolisi, Maro Itoje e Cheslin Kolbe. "Sono molto felice di questo nuovo step nella mia carriera" ha affermato l'esterno nerazzurro, "è un momento di grande orgoglio per me".