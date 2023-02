Le probabili formazioni della 22^ giornata

Impegni sulla carta non complicatissimi per le prime due della classifica in questo turno di campionato ma attenzione perché ci sono un bel po’ di incroci che potrebbero dirci tanto in zona Champions e non solo. Turno che si snoda da venerdì a lunedì con tutte le complicazioni del caso per i vari fantallenatori che però, forse, si sono un po’ più abituati alle giornate ‘maratona’.