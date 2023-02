Cambio forzato per Dionisi contro l'Udinese: problema muscolare per Berardi che ha lasciato il posto a Bajrami. Le sue condizioni saranno poi valutate con ulteriori accertamenti in vista anche del match contro il Napoli

Sassuolo in ansia per Domenico Berardi che si è infortunato nel corso del match contro l'Udinese. La gara dell'attaccante neroverde è durata appena 12 minuti: si è fermato a causa di un problema muscolare (si è toccato la coscia sinistra) che ha richiesto l'intervento dello staff medico. L'attaccante del Sassuolo è stato sostituito e al suo posto è entrato Bajrami. Le sue condizioni ora verranno monitorate e valutate con attenzione in vista anche del prossimo match di campionato contro il Napoli. In questa stagione, ha saltato già diverse partite. Prima per un infortunio al bicipite femorale, poi per un problema alla coscia.