Il Sassuolo, reduce da due vittorie consecutive contro Milan e Atalanta, fa visita all’Udinese di Sottil, sconfitta dal Torino nell’ultima giornata ma che vuole continuare la sua corsa ad un posto in Conference. Tra i friulani torna Pereyra. Thauvin dovrà aspettare per l’esordio dal 1’. Dionisi sceglie Matheus Enrique a centrocampo e Zortea in difesa. Diretta su Sky Sport alle 11.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD