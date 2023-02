Dove vedere Bologna-Monza in tv

I numeri di Bologna e Monza

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sei partite contro il Monza (2 pareggi) tra Serie A e Serie B, inclusa la gara di andata per 2-1; in generale considerando le due massime categorie i brianzoli hanno battuto solo una volta in nove confronti gli emiliani (il 23 gennaio 1983 in Serie B, 2-1 con le reti di Boris, Peroncini e Gibellini su rigore). Due vittorie emiliane e due pareggi nei quattro precedenti disputati dal Bologna in casa contro il Monza in Serie B: l’ultimo di questi precedenti al Dall’Ara risale al 17 gennaio 1993 (1-1, reti di Turkyilmaz e Robbiati). La curiosità: in questo match si sfidano due dei tre allenatori più giovani in questo campionato (Palladino e Thiago Motta, tra di loro solamente Zanetti dell’Empoli); hanno esordito in questa stagione nella stessa giornata (settima) e considerando quindi le 15 giornate con loro in carica, solamente le sette big (Napoli, Inter, Roma, Lazio, Milan, Atalanta e Juventus) hanno realmente conquistato più punti di Monza (25) e Bologna (23) nel massimo torneo.