Per l'olandese oggi accertamenti a Villa Stuart ma il rischio è che la sua stagione sia terminata allo stadio Olimpico: si teme l'interessamento dei legamenti del ginocchio destro e in particolare del legamento crociato anteriore

Nella bella vittoria di Roma contro la Lazio, c’è una cattiva notizia per Gasperini. Appena ritrovato Zappacosta, l’Atalanta potrebbe dover infatti fare a meno di Hateboer per il resto della stagione. Al minuto 60 della sfida dell’Olimpico, infatti, dopo un contrasto a centrocampo con il laziale Zaccagni, l’esterno è rimasto a terra, dolorante e con le mani sul volto. L’olandese si è subito toccato il ginocchio destro, mimando un gesto piuttosto esplicito e poco confortante. Sostituito e portato a bordocampo a braccia dallo staff sanitario nerazzurro, in lacrime, Hateboer è uscito dallo stadio Olimpico con le stampelle e il ginocchio gonfio ed è andato alla clinica Villa Stuart, per capire la serietà dell’infortunio. Nella giornata di oggi sarà sottoposto a esami clinici strumentali e visitato dal professor Mariani ma si teme l’interessamento dei legamenti del ginocchio e in particolare del legamento crociato anteriore. Una diagnosi che se confermata chiuderebbe anzitempo la stagione di Hateboer. Lo stesso olandese, su Instagram, aveva pubblicato una foto di lui a terra, corredata da questo testo: “Quando il legamento crociato anteriore rovina una bella serata a Roma”.