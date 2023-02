Mourinho deve affrontare l'Hellas senza Dybala e Pellegrini, out per noie muscolari. Saranno sostituiti da El Shaarawy e dal giovane Volpato, che proprio al Bentegodi nel match d'andata ha trovato il suo primo gol in Serie A. Celik e Zalewski saranno i riferimenti sugli esterni. Zaffaroni risponde affidandosi ancora alla coppia Ngonge-Gaich con Lazovic a ispirare. Pronto al ritorno da titolare Faraoni sulla fascia destra