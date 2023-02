Momento emozionante nel post di Samp-Bologna: Roberto Soriano, ex doriano rilanciato a Genova da Mihajlovic, è scoppiato in lacrime in diretta a una domanda sull'allenatore scomparso, che lunedì avrebbe compiuto 54 anni: “Voglio pensare che questo gol sia arrivato anche grazie a Sinisa -ha detto poi commosso Soriano, alla Samp dal 2011 al 2016- Magari è stato lui a farmi segnare proprio in questo stadio dove abbiamo passato dei momenti belli”. L'ultimo gol di Soriano, 2 anni fa, era arrivato sempre contro la Samp