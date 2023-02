Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Juventus: "Chiesa è indisponibile, giocheranno Kean, Perin e Rugani. Lo Spezia è una squadra che crea molto, serviranno tecnica e determinazione. Non sono nervoso, accetto le critiche ma sui numeri c'è poco da parlare. L'Europa League non è compromessa" Condividi

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta a La Spezia della Juventus. I bianconeri sono reduci da due vittorie consecutive in campionato, ma giovedì si sono fatti rimontare in casa con il Nantes nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

"Contro lo Spezia servono tecnica e determinazione" "Lo Spezia è una squadra che crea molto. Contro Napoli e Atalanta hanno costruito occasioni importanti. L’obiettivo è cercare di raggiungere prima possibile Torino e Udinese che ci sono davanti. Andiamo su un campo difficile, servirà grande attenzione, determinazione e tecnica. Il corto muso? Quando ne parlai mi riferivo al campionato: basta vincerlo di un punto. Quella cosa lì è stata trasformata nelle partite singole: è un’opinione ma non ho detto quello, è stata camuffata e rigirata. Poi mi ci diverto".

"Non sono nervoso, sui numeri non si può discutere" Allegri si è reso protagonista di un battibecco allo stadio con un tifoso dopo il match con la Fiorentina e di una reazione durante il commento in tv di Juventus-Nantes: "Non sono assolutamente nervoso. È successo qualcosa con qualcuno che fischiava dei ragazzi senza motivo. E l'altra sera ho avuto una reazione magari sbagliata, perché accetto le critiche ma sui dati di fatto non c'è da parlare, i numeri sono quelli: accetto che si dica che sono un allenatore scarso e le mie squadre fanno schifo perché fa parte della critica. Ma sui numeri non si può discutere".

"Chiesa non è disponibile, giocano Kean, Perin e Rugani" "Domani con lo Spezia non sarà disponibile Chiesa, era molto affaticato e molto stanco dopo due partite in quattro giorni. E' normale, visto che è stato assente dieci mesi. Rientrerà Perin e giocherà. Oltre a lui giocheranno anche Kean e Rugani. Gli altri dobbiamo valutare".