Si rivede Bonucci

Leonardo Bonucci è tra i convocati di oggi per la gara contro lo Spezia ma, come spiegato da Allegri, non è ancora pronto per giocare dal 1'. Nel caso in cui dovesse scendere in campo per qualche minuto, Bonucci raggiungerebbe le 425 presenze in A (a 430 c'è Chiellini).