Il belga ha ricordato l'amico ed ex compagno di squadra con un messaggio sui social: "È stato fantastico starti vicino. Ti amerò per sempre". In campo gli ha anche dedicato il gol all'Udinese

Tra le migliaia di vittime coinvolte nel terremoto che ha colpito la zona tra la Turchia e la Siria c'è anche Christian Atsu, giocatore dell'Hatayspor con un passato inglese tra Chelsea ed Everton. E proprio con i Blues e Toffees ha conosciuto ed è stato compagno di squadra di Romelu Lukaku. Il belga ha voluto ricordare l'amico con una serie di foto sui social e un messaggio molto emozionante. "Riposa tranquillo fratello - ha scritto l'attaccante su Instagram -. Questa è davvero dura da accettare... È stato fantastico starti vicino. Sei umiltà e amore per Dio. Il modo in cui lavoravi durante l'allenamento, l'amore che provavi per la tua famiglia e i tuoi figli. Che Dio dia tutta la forza ai tuoi figli e alla tua famiglia... Dio benedica la tua anima. Ti amerò per sempre".

La dedica dopo il gol

Prima di condividere il ricordo sui social, Lukaku aveva già mandato un omaggio ad Atsu sul campo. Dopo aver ritrovato la rete (su rigore) a San Siro, infatti, il belga aveva alzato gli occhi e le braccia al cielo, dedicando il gol al suo ex compagno di squadra, esultanza postata poi tra le stories con poche e significative parole: "I love you brother".