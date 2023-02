E' morto Christian Atsu: trovato sotto le macerie

La carriera di Atsu

leggi anche

Terremoto Turchia, FIFA dona 1 milione di dollari

Classe 1992, cresciuto nel settore giovanile del Porto, Atsu venne acquistato nel 2013 dal Chelsea che lo girò in prestito, tra gli altri club, anche a Everton e Vitesse. Il ghanese ha collezionato 80 presenze in Premier League, segnando anche 3 gol. Dopo una stagione in Arabia Saudita all'Al Raed, Atsu era tornato in Europa per giocare con l'Hatayspor in Turchia. Proprio la sera prima del terremoto aveva segnato il suo primo gol con la nuova maglia, contro il Kasimpasa. In carriera ha giocato anche 60 partite con la nazionale ghanese, arrivando secondo nella Coppa d'Africa 2015.