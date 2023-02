L'Inter, prepara il match contro il Porto in Champions. Inzaghi, dopo la vittoria contro l'udinese, pensa già alla possibile formazione: Mkhitaryan fuori per un piccolo problema al piede al momento non preoccupa. In attacco Lautaro è una pedina fondamentale con i suoi 16 gol ma c'è da decidere chi sarà il suo partner. Dzeko è in vantaggio su Lukaku perché non è ancora al cento per cento. Per l'Inter non dovrebbe essere una squadra ostica il Porto ma ha eliminato Juventus e Milan nelle recenti Champions.