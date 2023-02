Il portiere sembra aver recuperato definitivamente dal problema al polpaccio e potrebbe tornare dal primo minuto nella prossima giornata. Ritorno in campo previsto anche per Ibra e Bennacer, mentre ci vorranno circa due settimane per rivedere Calabria

Il cielo in casa Milan si schiarisce sempre di più. Oltre agli ottimi risultati sul campo - le 3 vittorie consecutive - e una ritrovata solidità difensiva - 0 gol subiti negli ultimi 270 minuti - anche la situazione in infermeria pare migliorare. A partire dal portiere, dove si avvicina il rientro di Mike Maignan. Il francese, assente ormai da fine settembre per una lesione muscolare al polpaccio, sembra aver recuperato definitivamente e si candida a tornare dal primo minuto nella prossima giornata contro l'Atalanta. Tatarusanu si è ben comportato nelle ultime uscite, ma il ritorno di Maignan consentirà a Pioli di riavere quel 'libero in più' che tanto decisivo è stato in fase di costruzione nella stagione dello scudetto e nella prima parte di quella attuale.

Ibra scalpita, torna anche Bennacer. Calabria rientrerà tra 15 giorni

Anche Ibrahimovic è recuperato e già contro il Monza sperava di entrare in campo nel finale. Lo svedese ha svolto 30-35 minuti di lavoro molto intensi col suo preparatore atletico nel giorno di riposo e aumenta il suo desiderio di rivedere il campo. Sta per tornare pure Bennacer, dopo il problema muscolare accusato nei giorni scorsi, mentre ci vorranno circa 15 giorni per il rientro di Davide Calabria: con il nuovo sistema tattico dei rossoneri, il capitano potrà svolgere anche il ruolo di braccetto nella difesa a 3, pronto ad allargarsi in fase di possesso palla. Una serie di recuperi fondamentali per il prosieguo della stagione del Milan.