Un altro errore sotto porta per il belga, nel finale della sfida contro il Monza, ma nel Milan sono tutti convinti che il gol arriverà. "It's coming" gli scrive Leao, ma intanto sono gli altri trequartisti a trascinare i rossoneri

Il gol prima o poi arriverà. Se il Milan mostra segnali di risveglio, infilando la terza vittoria consecutiva, lo stesso non si può dire per Charles De Ketelaere, a secco anche nella trasferta di Monza. Ma tutti tra i rossoneri, dall'allenatore ai compagni di squadra, sono convinti che è solo questione di tempo. E così attorno al belga è arrivata un'ondata di affetto, il miglior ingrediente per cancellare questo difficile approccio col calcio italiano. Contro i brianzoli un'altra occasione mancata - un tiro da pochi passi ribattuto dalla difesa di Palladino -, il secondo di fila dopo il colpo di testa sbagliato in Champions contro il Tottenham, ma il messaggio è stato sempre lo stesso: "It's coming", tradotto sta arrivando. A scriverlo, sia contro gli Spurs che nell'ultima di campionato, è stato sempre Leao, convinto delle potenzialità del suo compagno di squadra. Un commento con pioggia di like, preceduto dalle parole di Pioli: "Gli manca solo il gol".

Oltre 1000 minuti a secco, gli altri trequartisti trascinano il Milan

De Ketelaere è salito, dunque, a 1101 minuti ufficiali con la maglia del Milan senza trovare la via del gol. E pensare che si era presentato alla prima da titolare (contro il Bologna) con uno splendido assist, proprio per Leao. Un guizzo rimasto tuttavia l'unico finora in questi primi mesi italiani. I rossoneri aspettano che si sblocchi e metta in mostra quel talento fatto vedere con il Bruges e che hanno convinto Maldini a investire 32 milioni più 3 di bonus per acquistarlo: nell'attesa ci sono gli altri trequartisti a trascinare la squadra di Pioli. Dopo l'1-0 al Torino firmato Giroud, infatti, Brahim Diaz ha deciso l'andata contro il Tottenham, mentre Messias ha piegato il Monza. Ora manca solo CDK all'appello, tutto il Milan scommette su di lui.