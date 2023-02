Dopo la vittoria targata Solbakken contro l'Hellas, il tecnico portoghese difende a spada tratta i giocatori: "Sono grato al mio gruppo, c'è uno spirito di sacrificio fantastico. Le persone non capiscono in che condizioni lavoriamo". E poi la frecciata al pubblico romanista: "Vero, anche stasera c'é stato un sold out, ma poi non si possono fischiare giocatori giovani perché perdono una palla". La promessa finale: "Ho tanto da dire, lo farò"

José Mourinho non le manda a dire. Dopo la vittoria sofferta contro il Verona, arrivata con il primo gol italiano di Solbakken, l'allenatore portoghese difende la squadra e il suo lavoro per quanto fatto finora: "Alla fine ho riunito tutti a centrocampo e ho fatto loro i complimenti, perché tutti quelli che erano lì hanno vinto. C'è stato uno spirito di gruppo e di sacrificio fantastico, giocando bene contro una squadra dallo stile di gioco particolare come il Verona".

"Le persone non danno credito a questa squadra"

La difesa dei suoi giocatori passa anche da qualche critica verso lo stesso pubblico giallorosso: "Vittoria meritata, cinque o sei giocatori avevano giocato in Austria, Karsdorp e Spinazzola non giocavano da tempo, Bove giocava nei campi di plastica fino allo scorso anno, per Belotti solo spezzoni, Solbakken sta imparando a conoscere tatticamente la squadra, Zalewski gioca in tutti i ruoli possibili, El Shaarawy è al massimo delle sue possibilità fisiche. La gente non dà alla squadra tutto ciò che merita. Belotti per la partita che ha fatto meritava il gol, ma non posso essere più felice di così per il gruppo. La gente dovrebbe dare più credito a questi ragazzi per quello che stanno facendo in queste condizioni. E se non le capiscono, ci sono problemi".