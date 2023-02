Dove vedere Roma-Verona

I numeri di Roma e Verona

Tra le 19 squadre affrontate almeno 50 volte in Serie A, solo contro il Bari (15%) la Roma ha una percentuale di sconfitte più bassa che col Verona: 17%. 11 Ko in 63 incontri (32 vittorie e 20 pareggi completano il bilancio). La Roma è imbattuta da 25 partite interne con il Verona in Serie A (19 vittorie, 6 pareggi); tra le squadre attualmente nella competizione, solo contro l’Atalanta i giallorossi hanno collezionato una striscia più lunga di gare consecutive in casa senza mai perdere (30 tra dicembre 1950 e settembre 1993). Solo il Napoli (16) ha realizzato più gol su palla inattiva rispetto alla Roma in questa Serie A: 13, inclusi gli ultimi tre (due su sviluppo di calcio d’angolo e uno su rigore). Anche considerando solo le reti in seguito a corner, i giallorossi (sette) sono secondi alle spalle degli azzurri (11). Il Verona ha segnato quattro gol in seguito a cross dalle corsie laterali nel 2023: da inizio anno nessuna squadra ha fatto meglio dei veneti da questa situazione di gioco in Serie A (quattro anche il Napoli e l’avversario di giornata, la Roma). La curiosità: Paulo Dybala, otto gol e sei assist in 16 presenze con la maglia della Roma in questa Serie A, è a una sola partecipazione dall’eguagliare lo score del campionato 21/22 (15 – 10 reti e cinque passaggi vincenti in 29 partite in bianconero). Il Verona potrebbe diventare la prima avversaria contro cui l’argentino va a bersaglio con tre maglie differenti nel torneo – cinque firme per ora, con Juventus e Palermo).