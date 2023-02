Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha spiegato a Sky le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere Sousa per la panchina: "Allenatore internazionale, che parla quattro lingue e che può esprimersi con tutti i nostri giocatori. E' pronto, motivato e ha fortemente voluto questo club. E' l'identikit ideale per noi". Guarda l'intervista nel corso della cena di gala all'hotel Gallia a Milano per raccogliere fondi per la ricostruzione dello stadio di Irpin

