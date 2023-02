Lukaku-Barella, un binomio vincente che è tornato a far sorridere i tifosi nerazzurri. Il belga ha trovato il gol per la seconda partita consecutiva fra campionato e Champions League e l'assist è arrivato dal centrocampista sardo. Non un caso visto che si tratta del quarto passaggio vincente di Barella al compagno con il quale c'erano stati degli screzi in campo durante la partita con la Sampdoria

A volte ritornano e nel caso di Lukaku due volte a distanza di alcuni mesi. È accaduto quando Romelu è tornato all’Inter in estate e adesso che dopo tanta attesa e un infortunio piuttosto fastidioso è tornato al gol per due gare consecutive. Quasi un nuovo inizio per un giocatore che ha aspettato 189 giorni per ritrovare il gol in campionato e 120 in champions league, la coppa dei sogni, la grande opportunità che Lukaku ha sfruttato appieno con la partecipazione e l’intensita giuste per ritrovare antiche sensazioni che sembravano sopite e riscoprire il gusto di un gol scaccia cattivi pensieri che regala a Inzaghi un attaccante nuovo nello spirito e nella condizione.