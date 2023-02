L'attaccante dell'Inter ha ritrovato il gol anche in Champions e la sua condizione sta crescendo: "Sono felice di aver aiutato la squadra in questa partita difficile. In Portogallo sarà complicata perché loro sono forti. Il cross di Barella? Perfetto. Lui è il primo che scelgo per andare in guerra, sa fare la differenza". E sul suo stato di forma, prima dell'intervista a Sky, un'esclamazione che lo spiega benissimo...

Romelu Lukaku è il match winner per l'Inter nella gara vinta con il Porto a San Siro. L'attaccante belga sta recuperando la migliore condizione fisica e il gol ritrovato anche in Champions League contribuisce a restituire morale al giocatore che in questa stagione ha dovuto fare i conti con innumerevoli infortuni: "Sono davvero molto contento per la squadra, abbiamo vinto una partita complicata e sappiamo di dover crescere ancora - spiega - Non voglio parlare di quello che sarà il futuro di questa Inter, c'è da giocare la partita di ritorno e in Portogallo non sarà facile perché loro hanno qualità, sono bravi con la palla e possono metterci in difficoltà". E sulla sua condizione fisica scherza anche prima dell'intervista a Sky: "Guarda che petto, m.....a come sono in forma".