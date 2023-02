Dottor Pobega, si laurea con una tesi sul Milan

Nel pomeriggio il centrocampista rossonero ha discusso la tesi di laurea triennale in Economia Aziendale. Come oggetto la responsabilità sociale del Milan ("Corporate social responsibility"), con un intero capitolo dedicato a Fondazione Milan, la public charity del club. Le sue parole: "Ci tenevo tanto"

Chiamatelo dottor Pobega. Il centrocampista del Milan - cresciuto nel settore giovanile del club e tornato in rossonero nell'estate del 2022 dopo quattro anni di prestiti in giro per l'Italia - ha discusso nel pomeriggio di giovedì 23 febbraio la tesi di laurea triennale in Economia Aziendale. Oggetto del suo lavoro la responsabilità sociale del Milan ("Corporate social responsibility"), con un intero capitolo dedicato alla Fondazione Milan, la public charity del club.