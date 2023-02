Traguardo personale importante per Alessandro Buongiorno. Il 23enne difensore del Torino si è infatti laureato in Economia Aziendale con una tesi sul proprio club: "Ho sempre creduto che lo studio fosse un percorso da portare a termine, fino in fondo. Ne è valsa la pena. E ne varrà sempre la pena". I complimenti del Presidente Cairo: "Studio e conoscenza aiutano a fare ancora meglio il calciatore"