Lo Spezia annuncia Semplici: rinnovo con salvezza

Lo Spezia ha scelto il nuovo allenatore. Dopo l'esonero di Luca Gotti, la società ligure si è presa qualche giorno di tempo per scegliere il sostituto, ma ora è arrivta anche l'ufficialità. Si tratta di Leonardo Semplici, che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza. Insieme a Semplici, si legge nel comunicato diramato dal club, ci saranno Andrea Consumi, in qualità di vice allenatore, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. Nel pomeriggio Semplici dirigerà il primo allenamento e domenica, 26 febbraio, sarà in panchina nella trasferta di Udine.