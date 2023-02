Sarri ritrova Zaccagni ma c'è Pedro fuori causa dopo la riduzione della frattura al naso. Nuovo stop per Arnautovic che salta l'Inter. Doppia squalifica per Empoli e Monza mentre nel derby di Torino ci sarà un assente per parte. Come sempre occhio ai possibili rientri. Ecco la situazione degli indisponibili in vista del prossimo turno