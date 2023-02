Il suo impatto sul campionato italiano è stato devastante: Kvratskhelia, o Kvaradona per i tifosi napoletani, è uno dei fuoriclasse che stanno dominando la Serie A in questa stagione ma, nonostante le sue performance, il georgiano si fa notare anche per la sua umiltà. Dopo questi mesi in Italia si possono tirare le fila sulla sua stagione che, ad oggi, è stata di alto livello senza dimenticare l'importanza che l'arrivo in Italia ha avuto per Kvara: "Per me era difficile crederci. Non solo che avrei giocato in Champions League, ma anche in una squadra del genere, in Serie A. Sembrava tutto un sogno. Quando ho realizzato tutto e ho capito che andavo a giocare in un livello diverso, ho capito che dovevo prepararmi per le partite in modo diverso."