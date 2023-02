Napoli e il Napoli si preparano già a festeggiare lo scudetto. Ma intanto, in attesa dell’ufficialità del tricolore che solo per l’aritmetica non si può ancora assegnare agli azzurri (oggi l'Inter ha perso, restando a -18 dagli Azzurri), in città le prime celebrazioni della squadra di Spalletti prendono vita, in maniera, come sempre da quelle parti, originali e piene di passione. E allora ecco che su nel pieno dei Quartieri Spagnoli, sulle scale di Vico Colonne a Cariati, a 50 metri da piazzetta Maradona, sono spuntati i cartonati dei giocatori della squadra titolare di questa stagione, schierati come fossero in campo, con tanto di Spalletti a dare indicazioni e De Laurentiis ad ammirare lo spettacolo: sagome ad altezza naturale, a dimostrazione dell’amore dei tifosi per questo 11 e del fatto che questi giocatori oramai siano già entrati di diritto nella storia e nel tessuto urbano della città.