Roma in campo a Trigoria in vista della sfida di martedì contro la Cremonese. Migliorano le condizioni di Tammy Abraham che si è visto senza la maschera di carbonio. Dalla palpebra dell’attaccante inglese sono stati rimossi tutti i punti e l'attaccante si candida per un posto da titolare anche se resta vivo il ballottaggio con Belotti. Abraham a Cremona utilizzerà una nuova maschera meno invasiva. In difesa ci sarà Kumbulla al posto dello squalificato Smalling