Il sindaco di Milano ha parlato a margine di un evento in Comune: "Le due società verranno da me per fare un po' di chiarezza". E su Milano-Cortina: "Fiducioso che le gare di velocità sul ghiaccio saranno a Rho Fiera"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, incontrerà domani mattina (martedì 28 febbraio) i rappresentanti di Inter e Milan per confrontarsi sul progetto del nuovo stadio, dopo alcune indiscrezioni secondo cui i club guarderebbero ad altre zone oltre a quella di San Siro per realizzare il nuovo impianto. "Li ho chiamati e gli ho chiesto di venire da me domattina - ha spiegato ai cronisti a margine di un evento in Comune -, perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni e leggerle sulla stampa. Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guardi con interesse a La Maura, non ho capito invece dove stia guardando l'Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po' di chiarezza insieme".