Il Napoli e "l'effetto rimbalzo"

Dopo la prima sconfitta in campionato (con l'Inter a gennaio), il Napoli ha infilato una striscia di nove vittorie consecutive. E ora, dopo il primo ko stagionale al Maradona, Spalletti cerca la stessa reazione sia in campionato che in Champions

Effetto rimbalzo. A Napoli la seconda sconfitta in campionato non ha generato drammi. Anche perché la squadra di Spalletti ha già dimostrato di saper assorbire i rari momenti di difficoltà. È successo l’ultima volta, che poi è stata la prima: lo stop la Milano contro l’Inter a gennaio. Dopo quella sconfitta nove vittorie consecutive, fino alla partita con la Lazio di Sarri. Un passo falso che almeno sul campo non ha lasciato il segno perché il Napoli ha giocato una buona partita. Magari non scintillante come altre volte ma non certo insufficiente.