Il tecnico dei brianzoli ha parlato in conferenza in vista del match di domenica contro il Verona e non ha nascosto la sua speranza di vedere qualcuno dei suoi ragazzi riuscire a rappresentare la squadra anche in Nazionale: "Il Monza ha molti giovani di grande prospettiva: sarebbe un orgoglio che la Nazionale attingesse alla nostra squadra"

Da quando è arrivato al Monza qualcosa è cambiato: Raffaele Palladino è il miglior allenatore subentrato in Europa: "Non sapevo di queste statistiche, mi fa piacere e mi dà uno stimolo per migliorare sempre di più. - ha commentato - Cerco di imparare da tutti quanti, ma cerco di non farmi distogliere dal mio obiettivo che è la squadra". Dopo il debutto a settembre con la storica vittoria per 1-0 sulla Juventus, l'allenatore ha guidato i brianzoli a 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte in 19 match di campionato, mantenendo una media punti di 1,63 a partita.

Le italiane in Europa "Tifo sempre le italiane in Europa perché è un orgoglio avere la possibilità di dimostrare che il calcio italiano vale, ma bisogna ancora crescere dal punto di vista dell'integrazione dei giovani. - ha dichiarato Palladino - Guardo molte partite, anche di calcio estero, e fuori dall'Italia ci sono più giovani lanciati in prima squadra. Ma credo che il trend stia cambiando e i risultati si iniziano a vedere sopratutto in ambito nazionale." Il Monza, undicesima in A, è una delle squadre che nel campionato ha il maggior numero di italiani tra i titolari: nell'ultimo match contro l'Empoli (terminato 2-1 per i brianzoli) sono stati 9 gli Azzurri nell'11 di partenza, e anche due dei quattro subentrati sono italiani: "Il Monza ha molti giovani di grande prospettiva: sarebbe un orgoglio che la Nazionale attingesse alla nostra squadra."

Questione contratto Palladino non si fa distrarre da questioni esterne al match di domenica contro il Verona: "Se ho avuto tempo di parlare del mio rinnovo? Credo ci sia un tempo per tutto e non è questo il tempo per parlare del mio contratto o di cose personali. - ha dichiarato l'allenatore - Non è che non mi piaccia parlarne, ma non c'è stato né tempo né modo. E io sono concentrato sulla partita". Infine, sugli assenti: "Mota Carvalho non è in squadra, sta facendo lavoro differenziato, mi auguro di averlo per la Cremonese. Rovella sarà disponibile forse dopo la sosta, ma sta lavorando bene e sta accelerando i tempi di recupero". Palladino al Bentegodi ritrova Filippo Ranocchia, fermato da un affaticamento prima della partita con l'Empoli.