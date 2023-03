Le probabili formazioni della 27^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Nel Milan che va a Udine assente Giroud per squalifica. Davanti torna titolare Ibrahimovic. Quasi tutto deciso nel derby di Roma con Sarri che ha Vecino squalificato. Inter con varie soluzioni in difesa, Juventus che riparte da Vlahovic e Di Maria. Spalletti potrebbe affidarsi ad Elmas. Gasperini recupera Zapata mentre Arnautovic potrebbe ancora partire dalla panchina

Come stanno però le 20 di A? Com'è il livello di stanchezza di chi ha giocato in Europa tra martedì e giovedì? Sono come sempre tante le domande che ci facciamo. Per trovare risposte sicure dobbiamo gioco forza chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Tra ballottaggi, recuperi e gente che dovrà alzare bandiera bianca, c'è tanto da dire. Quindi non perdiamo tempo e partiamo con il consueto giro dai ritiri di serie A