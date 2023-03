L'allenatore del Napoli: "A Torino ci aspetta una partita molto difficile, affronteremo un avversario complicato, asfissiante in tutto quello che fa. Può succedere che ci sia qualche titolare diverso, ho quasi tutta la squadra a disposizione, ma Raspadori non recupera. Il mio futuro? Se penso alla mia squadra mi piacerebbe vivere questa realtà in eterno". Su Kvaratskhelia: "Gioca con la vena sul collo" TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Quarti di Champions raggiunti, sorteggio fatto: ci sarà il Milan sulla strada del Napoli in un derby tutto italiano. Tre sfide incrociate contro i rossoneri nel giro di sedici giorni, prima la 28^ di campionato, poi andata e ritorno europeo. Ma la concentrazione è tutta sul 27° turno, il prossimo, col Napoli in trasferta a Torino contro il Toro. Forte del suo vantaggio sulle inseguitrici, l'attuale +18.

E' il momento più bello della sua carriera? "Cerco di ottimizzare il tempo che passa perchè un giorno verremo giudicati per la professionalità e la serietà mostrate nell'affrontare le cose. So che devo dare valore a tutte le opportunità che mi passano davanti perchè come allenatore non ho tantissimo tempo avendo 64 anni. E io per il Napoli sono disposto a tutto per riuscire a valorizzare gli eventi che avremo davanti".

Annata irripetibile? "E' irripetibile quello che verrà in futuro, quello che ci capita adesso è reale e va utilizzato per migliorarsi sempre. Non bisogna mai fermarsi, si deve scavare sempre più in profondità per attingere il massimo".

Quando pensa al suo futuro cosa immagina? "Non so, preferisco non fare calcoli o proiezioni lontane. Vivo il presente, bisogna concentrarsi e sfruttare il momento che vivi. Nel calcio ogni giorno le valutazioni possono mutare. Si deve provare sempre a migliorarsi. Se penso all'impegno e la professionalità della mia squadra mi piacerebbe vivere questa realtà in eterno. In fondo quello che conta è quanto hai amato ciò che hai vissuto e quanto sei stato amato".

dopo i sorteggi Spalletti: "Preferivo non incontrare italiane" Sulla trasferta col Torino "A Torino ci aspetta una partita molto difficile. Loro non cambieranno atteggiamento stanno facendo un grande campionato. Affronteremo un avversario complicato, asfissiante in tutto quello che fa, per loro diventa un divertimento non farti giocare sul pulito". Il rapporto con Juric "Con Juric qualche volta ho anche discusso ma c'è sempre stata grande stima della qualità del suo lavoro e dell'impegno profuso. Anche lui si vede che pensa al suo lavoro e a quello che deve fare con la sua squadra".

Chi gioca col Torino? "Può succedere che ci sia qualche titolare diverso, ho tutta la squadra a disposizione da un punto di vista fisico e mentale. Pensiamo una partita per volta". Ma per noi cambia poco perchè si deve fare bene quello che sappiamo mettere in campo pensando una partita alla volta. Sempre una alla volta, poi si faranno i conti. Eventuali rotazioni potrebbero dipendere dalla condizione del singolo sia fisiche che mentali, ma sinceramente non ho il timore di sbagliare scelte, perchè qualsiasi uomo scelga va benissimo. Ho un gruppo di ragazzi eccezionali e pronti a giocare in ogni momento"

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti I PRECEDENTI Milan-Napoli sarà il 18° derby italiano in Europa Sfida tutta italiana ai quarti di Champions: Milan e Napoli si affronteranno per la prima volta in Europa sulla strada di Istanbul. Non si tratta invece del primo confronto tra squadre della Serie A nelle competizioni Uefa: 18 i precedenti dagli anni Ottanta, 7 dei quali sono state finali. E potrebbe esserci un altro derby in semifinale… IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS - IL TABELLONE TUTTI I PRECEDENTI TRA MILAN E NAPOLI



Considerando tutte le competizioni, sono 170 gli incroci ufficiali tra rossoneri e azzurri che però s'incontreranno per la prima volta in Europa ai quarti della Champions 2022/23. Ecco il bilancio: Vittorie Milan: 67

Pareggi: 52

Vittorie Napoli: 51 Il calendario in Champions: Milan-Napoli (mercoledì 12 aprile, ore 21)

(mercoledì 12 aprile, ore 21) Napoli-Milan (martedì 18 aprile, ore 21) Milan-Napoli sarà il 18° derby italiano in Europa: com'era andata le altre volte? TUTTI I DERBY ITALIANI IN EUROPA



FIORENTINA-ROMA (Europa League 2014/15) Turno: ottavi di finale

Andata (12 marzo 2015): Fiorentina-Roma 1-1

17’ Ilicic (F), 77’ Keita (R)

Ritorno (19 marzo 2015: Roma-Fiorentina 0-3

10’ rig. Rodriguez, 18’ Alonso, 22’ Basanta JUVENTUS-FIORENTINA (Europa League 2013/14) Turno: ottavi di finale

Andata (13 marzo 2014): Juventus-Fiorentina 1-1

3’ Vidal (J), 79’ Gomez (F)



Ritorno (20 marzo 2014): Fiorentina-Juventus 0-1

71’ Pirlo



Domani ci sarà qualche nuovo titolare anche in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions? "A me non piace che si parli delle partite future, io voglio stare sulla partita che sta arrivando. Se qualcuno ti dice che sei già mentalmente alla gara successiva, ti mette in difficoltà per l'incontro che stai per giocare. Domani qualcosa di diverso forse vedremo ma non so ancora dirvi molto. Preferisco parlare e abbracciare prima i miei giocatori come faccio sempre".

Su Raspadori e su Ndombélé "Raspadori non recupera e non andrà neppure in Nazionale. Sta lavorando per riprendere al meglio. Ndombélé è un calciatore forte. Ha forza, motore e tecnica. E' un calciatore che mi piace”.

Su Kvaratskhelia "Gioca con la vena sul collo, all'inizio non ce l'aveva".