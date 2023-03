"Questo Napoli ha fame, i giocatori sono fatti di una pasta diversa", ha detto Spalletti dopo il 4-0 al Torino. Ne sa qualcosa Antonino Cannavacciuolo, giudice di MasterChef e grande tifoso azzurro, spettatore d'eccezione allo stadio applaudendo Osimhen e compagni. Lo hanno reso felice i figli, biglietto in regalo per la festa del papà come condiviso su Instagram

