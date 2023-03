Prima soddisfazione stagionale interna per la Sampdoria di Dejan Stankovic che supera il Verona per 3-1 a Marassi e torna a sperare in una salvezza che sarebbe quasi miracolosa. Stankovic a fine partita non ha nascosto la sua gioia: "Questa vittoria è per i tifosi che non meritano la nostra classifica. Sono contento per i ragazzi che si allenano sempre con grande attenzione e voglia"

Arrivano i tre punti a Marassi ed è una vittoria pesantissima per la Sampdoria quella ottenuta per 3-1 contro il Verona. Il popolo blucerchiato per la prima volta in stagione può festeggiare un successo in casa che forse non cambierà il destino della squadra di Stankovic ma porta entusiasmo in vista dell'ultima sosta della stagione. ""Abbiamo vinto, magari abbiamo improvvisato anche molto ma era troppo importante portare a casa i tre punti. Era da tanto che aspettavo di correre sotto la Gradinata Sud per festeggiare, non vedevo l'ora di godermi questo momento. Sono davvero felice per i ragazzi, sono stati straordinari e quella di oggi è la dimostrazione della loro voglia di non mollare. Nel primo tempo abbiamo creato tanto mentre nella ripresa è uscita un po' di paura e ci può stare. E' una vittoria da deicare ai nostri tifosi che sono sempre meravigliosi e non meritano una stagione così