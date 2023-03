Napoli no stop dopo lo strepitoso traguardo dei quarti di Champions League, raggiunti per la prima volta nella storia. In campionato la capolista travolge 4-0 il Torino, prosegue la sua fuga in vetta e sale a quota 71 punti (record dopo 27 giornate di campionato). Un successo confezionato dai soliti Osimhen e Kvaratskhelia, coppia che continua a ritoccare i propri numeri eccezionali, prima del poker definitivo di Ndombele. Non può che essere soddisfatto Luciano Spalletti: "La doppietta di Osimhen? Le sue finalizzazioni e l’andarci di testa evidenziano la grande qualità nel gioco aereo. Il gol su primo o secondo palo a seconda del cross dipendono da dove arriva il pallone, se dalla linea laterale oppure se a ridosso dell’area". Un Napoli insaziabile quello di Spalletti: "La fame di questa squadra è corretta. È l’ennesima volta che parlo coi ragazzi prima della partita, avendo il sentore che possa esserci appagamento, e loro rispondono che sono fatti di una pasta diversa. Vogliono essere qualcuno, farsi ricordare per gente che ha vestito questa maglia. Chi ha fame non tiene sonno, si dice a Napoli…".