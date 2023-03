Sono tre gli episodi da Var all'interno dell'azione che ha portato al gol di Kostic in Inter-Juventus. Se sul secondo è stata facile e immediata l'analisi, l'attenzione di molti (fra cui Inzaghi) si è rivolta al primo episodio (Rabiot), quando invece è nel terzo (Vlahovic) che c'erano i presupposti per annullare la rete.

"L'accuratezza è più importante della velocità" , recita uno dei capisaldi del protocollo Var. Eppure non sono bastati 4 minuti (tanto è passato dal gol di Kostic al "check over" partito dal broadcasting center di Lissone verso San Siro) per trovare un'immagine che certificasse oltre ogni ragionevole dubbio un fallo di mano in attacco nell'azione che ha portato al gol vittoria della Juventus al Meazza. Erano addirittura tre i contatti sospetti da verificare , quando da centrocampo è partita di fatto l'azione che ha portato alla rete del serbo.

Il secondo condatto

Secondo flash: il movimento di Rabiot inganna Vlahovic che chiude gli occhi mentre il pallone gli finisce addosso. Sul braccio, in questo caso non ci sono dubbi (e sotto l'ascella quindi in zona "rossa"), ma con l'arto aderente al corpo e in maniera del tutto fortuita. Quindi contatto non sanzionabile (non si tratta del tocco di mano di chi segna, che sarebbe irregolare a prescindere, ma di un fallo di mano "normale").