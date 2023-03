Dopo la vittoria nel derby, la Lazio arriva alla sosta da seconda in classifica da sola con 52 punti. Una posizione che la squadra di Sarri può mantenere per più di un motivo. Senza più l’impegno nelle coppe (sofferto negli ultimi anni) e con una sola partita a settimana, la Champions è alla portata anche perché a differenza dell’anno scorso, Sarri ha corretto alcuni difetti e, oltre a giocar bene, difende benissimo. E il ritorno di Immobile non potrà che far bene all’attacco laziale