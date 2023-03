A Sky Calcio Club l'analisi sul momento del Milan e in particolare di Leao schierato da Pioli a Udine anche come seconda punta. Una posizione nella quale non si esprime al meglio secondo Luca Marchegiani: "Non è una questione di modulo ma è la sua posizione in campo a renderlo più efficace quando può vedere la porta dall'esterno". Bergomi: "Diventa ancora più decisivo quando alle sue spalle c'è Theo Hernandez"