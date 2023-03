Premio Bearzot a Spalletti. ADL: "Resta a Napoli"

L'allenatore del Napoli è il vincitore del prestigioso premio Bearzot. "Non vediamo l'ora di confrontarci in Champions", ha detto durante la cerimonia per l'assegnazione di questo riconoscimento al Maschio Angioino. Aurelio De Laurentiis ha chiarito il suo futuro: "Luciano resterà a Napoli. Proposte indecenti dal mercato? Nessuno se ne va se non decidiamo noi di venderlo..." Condividi

E' stata una giornata importante per il Napoli e per Luciano Spalletti. Oggi l'allenatore azzurro ha ricevuto il premio Bearzot nella Sala dei Baroni al Maschio Angionino, durante una cerimonia che ha visto la partecipazione anche di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Malagò. Luciano Spalletti ha esordito raccontando i suoi primi mesi al Napoli. "Quando sono arrivato, un po’ di difficoltà le ho trovate. I risultati non erano accettati dalla città. Poi siamo diventati un corpo unico. Ho deciso di vivere a Castel Volturno perché Napoli è così bella che non la puoi guardare. Ti vengono gli occhi azzurri".

Spalletti: "I miei giocatori sono fatti di una pasta diversa" "I miei sono una squadra fortissima". Spalletti ha rivolto parole al miele alla squadra specificando a cosa è bene fare attenzione in questo momento della stagione. "I nostri calciatori rischiano con l'euforia dei risultati di sentirsi appagati. Su questo faccio dei discorsi esprimendo il timore che cali l'attenzione e lo stimolo. Loro poi, tutte le volte, mi guardano a fine partita per dirmi 'hai visto che non è così?'. Sono fatti davvero di una pasta diversa. Questo è ancora il tempo del lavoro: è un patto che abbiamo fatto con la squadra. La Champions? Questa è una cosa che va vissuta totalmente e non vediamo l'ora di andarci a confrontare. E' importante capire che non porti dentro il passato in queste partite, bisogna saper partire ogni volta da zero".

De Laurentiis: "Proposte indecenti? Nessuno si muove se non vogliamo noi" Poi ha preso la parola il presidente del Napoli: "Sono felice per il premio vinto da Spalletti. Vuole domandarmi se Luciano Spalletti resterà a Napoli? Sì, Luciano Spalletti resterà al Napoli. La mia è stata una felice intuizione". A una domanda sul mercato del Napoli ed eventuali offerte che dovessero arrivare in estate per i protagonisti della squadra che sta dominando il campionato, De Laurentiis ha tagliato corto: "C'è sempre una proposta indecente. Non parlo di numeri perché è volgare per quelli che li danno non per chi li riceve. Ma ricordo che i miei contratti prevedono che nessuno si muove se noi non decidiamo di venderli".

Malagò: "Scudetto al Napoli? Valore oltre concetto sportivo" Presente all'evento anche il presidente del Coni Giovanni Malagò. "La vittoria dello scudetto da parte del Napoli avrebbe un valore che va molto oltre il concetto sportivo, perchè vuol dire che se fai le cose fatte bene i risultati arrivano. Si è dimostrato che, con lungimiranza, con una presidenza molto capace, un direttore sportivo straordinario e un allenatore che adesso premiamo all'unanimità, nel calcio c'è spazio per fare delle cose bene, fuori da quelli che sono i contesti dove bisogna necessariamente tirare fuori dei soldi per comprare i giocatori". Evidenziando i meriti del 'modello Napoli', Malagò sottolinea che "bisogna saper vendere, saper valorizzare, saper scoprire i giocatori, altrimenti - aggiunge - non ci sarebbero casi all'incontrario, dove non sono arrivati i risultati sportivi, vedi quello che è successo al Psg. Questo è anche il bello del calcio". E ancora: "A livello europeo ci sono tutte le premesse, poi qui siete particolarmente scaramantici, quindi non dico altro".